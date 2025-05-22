الأعلى للإعلام يرفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية لـ 17 شركة وصيدلية شهيرة

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، قرارًا برفع الحجب عن الحسابات الإلكترونية التابعة لـ 17 شركة وصيدلية شهيرة، وذلك بناءً على توصيات لجنة التظلمات برئاسة الدكتور سامي الشريف، وقام بمخاطبة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لتنفيذ القرار.

وكان المجلس قد اتخذ قراره بحجب الحسابات الإلكترونية التابعة لعدد من الشركات والصيدليات الكبرى، بناءً على شكاوى تقدمت بها هيئة الدواء المصرية ضد تلك الصفحات لعرضها أدوية ومستحضرات دون الحصول على ترخيص، وعقب قيام تلك الشركات والصيدليات بتوفيق أوضاعها القانونية وتصحيح الأخطاء، أصدر المجلس في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 مايو 2025 قراره سالف الذكر.

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