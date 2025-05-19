رئيس الأعلى للإعلام: إعادة بث إعلان "اتصالات" الخاص بالنادي الأهلي بشرط

كشف المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تلقي شكوى رسمية مقدمة من نادي الزمالك ضد شركتي «اتصالات» و«كينج توت للإنتاج الفني»، بسبب الإعلان الذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي والخاص بالنادي الأهلي.

فحص محتوى إعلان اتصالات

ولفت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الحكاية” الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب، بقناة “إم بي سي مصر”: يتم حاليًّا التعرف على ما جاء في الإعلان من خلال عملية الفحص، ومراجعة الترخيص الصادر من هيئة الرقابة على المصنفات التابعة لوزارة الثقافة.

إعادة بث إعلان اتصالات الخاص بالنادي الأهلي

وأشار إلى أن شركة اتصالات، قامت بحذف الإعلان من على موقعها الرسمي ولم يتم إذاعته بعد إثارته للجدل، مؤكدًا الإعلان سيعاد بثه بالشكل اللائق أو المناسب دون أن يحمل تعصبًا أو كراهية أو إهانة من أي طرف.



وتابع: الإعلان المنشور على السوشيال ميديا حاليًّا متداول عبر بعض الأشخاص والنشطاء، بعيدًا عن الشركة التي قامت بسحب الإعلان.

شكوى الزمالك ضد إعلان اتصالات

واستند الزمالك في شكواه، إلى نص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تنص على «يحظر على المؤسسة الصحفية والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكتروني نشر أو بث أي مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهني، أو يخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو يحض على التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية…».



وكانت إدارة الرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قد رصدت أمس الأول انتشار الإعلان عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.

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