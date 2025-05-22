الخميس 22 مايو 2025
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رياضة

مصدر بالأهلي يكشف موقف النادي من رحيل إمام عاشور

امام عاشور لاعب الأهلي
امام عاشور لاعب الأهلي

قال مصدر داخل الأهلي: إن النادي اتخذ قرارا بتأجيل الحديث عن احتراف أي لاعب أو مناقشة العروض الخاصة به لحين الانتهاء من منافسات كأس العالم للأندية، مؤكدا أن إمام عاشور يعد أحد العناصر الأساسية للفريق ومناقشة استمراره من عدمه لن يكون بهذه السهولة وستكون هناك شروط خاصة للموافقة على رحيله ولكن كل الأمور تلك مؤجلة لحين الانتهاء من منافسات كأس العالم للأندية. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  لخوض مباراته الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على إستاد القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة

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الأهلي إمام عاشور اخبار الأهلي

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