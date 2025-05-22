صحوة الضمير الأوروبي هل تردع إسرائيل؟

أكان لابد أن تقتل إسرائيل وتصيب أكثر من 200 ألف شهيد وجريح في غزة وفي الضفة الغربية، وأن تستمر في قتل المدنيين بالآلة الحربية الأمريكية وبسلاح التجويع.. أكان لابد أن يتساقط الأطفال والرضع الفلسطينيون من هول الجوع، وأن يموتوا جوعا وعطشا وخوفا حتى يصحو الضمير الأوروبي؟!



منذ السابع من أكتوبر 2023، وحرب الإبادة الجماعية تمارسها إسرائيل بمنهجية وبرعاية أمريكية، في عهد المخرف بايدن، والآن في عهد الجامح دونالد ترامب المهرج الكبير مبتز القادة، ولقد واصل الأطفال والكبار والعالم بل الجماهير المتحضرة في أوروبا وأمريكا.. واصلوا جميعهم الصراخ والنداءات أن انقذوا الفلسطينيين من الابادة بالقنابل الأمريكية، ومن منع الطعام بهدف إذلال البشر الأبرياء.



هل جربت الجوع قهرا ومنعا والطعام أمامك يحرمك منه عدوك، ولا أهلك ولا جيرانك ولا العالم قادرين على إمدادك باللقمة وبقرص الدواء؟ مغصة الجوع رهيبة مخيفة تعتصر سوائل الجسد كله تمتصه ليستمر، فترى ضلوع الأطفال والكبار أقفاصا من عظام برزت، تتأكل ويكون الموت هو النجاة.



بعد أكثر من سنة ونصف من التدمير والتجويع وحرمان الرضع من التطعيم، استيقظت أوروبا من سكرة مخدر باطل المفعول إسمه: غير مقبول، وندين ونستنكر، وانتقلت بشجاعة استثنائية إلي إتخاذ إجراءات عقابية، بل إن بريطانيا أصل البلاء كله وصانعة إسرائيل بوعد بلفور، قررت عدم توريد السلاح لإسرائيل، وتدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية..

وأعلنت فرنسا أنها مصرة على الاعتراف بدولة فلسطين، لكن موقف الأسبان أعظم وأروع ليس هذا الأسبوع فحسب، بل من بداية الإبادة هم والإيرلنديون، ولحق بهم الكنديون والأستراليون..

فقد صوت البرلمان الإسباني على حظر تجارة الأسلحة مع إسرائيل، وفي بيان مشترك لفرنسا وكندا وبريطانيا حذروا إسرائيل من استمرار سياسة التجويع وقتل المدنيين، وهدد الإتحاد الأوروبي بوقف الشراكة التجارية مع إسرائيل..

أما الذي هبر خمسة تريليونات من أهلنا في الخليج فبات يسرب أخبارًا متناقضة عن استيائه من نتنياهو وإتباع سياسة قولوا له، يقصد مساعديه، أن عليه إنهاء الحرب، وفي مرات أخرى يقول أدرس التخلي عن إسرائيل، لكنها إن ضربت إيران وتعرضت للخطر سندافع عنها! إنه أعظم مهرج سياسي في التاريخ الحديث والمعاصر..



ومع الضغوط الأوروبية، والإقليمية، ولنقل الأمريكية أيضا دخلت المساعدات الإنسانية تباشرها الأمم المتحدة، سوف يأتي يوم قريب تنتهي الحرب كما بشر بذلك روبيو وزير الخارجية الأمريكي، وعندئذ سينظر القانون الدولي في ملف الإجرام النازي، بلا رحمة، وسيكون علي بن غفير وزير الأمن القومي، وسموتريتش وزير المالية، إثبات أنهما لم يمارسا التحريض علي القتل بالجوع وعلي نسف البيوت وقتل المرضى وتهجير المواطنين..



لننتظر الساعات المقبلة لنرى موقفا أمريكيا حاسما من نتنياهو وحكومة المتطرفين.. لكن من المحتمل أن تبادر إسرائيل إلي قلب الأوراق رأسًا على عقب بتوجيه ضربة مدمرة للمفاعل النووي الإيراني وملحقاته.. الأحداث تتدافع واللهاث مستمر.

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