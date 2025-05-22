مكتبة الإسكندرية تنظم احتفالية اليوم العالمي للبيئة 27 مايو

تنظم مكتبة الإسكندرية يوم الثلاثاء الموافق 27 مايو "احتفالية اليوم العالمي للبيئة"، وذلك من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية بقطاع البحث الأكاديمي وبالتعاون مع إدارة شئون البيئة بمحافظة الإسكندرية وجمعية بيئة مصرية أصيلة.



وتأتي فعاليات اليوم العالمي للبيئة لهذا العام تحت شعار "كوكب بلا تلوث بلاستيكي" للتوعية بقضية الحد من النفايات البلاستيكية والحفاظ على البيئة وتشجيع الحلول المستدامة المبتكرة في التخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية التي تعد من أكبر التحديات البيئية التي تواجه عالمنا اليوم.

وتعمل المكتبة من خلال برنامج دراسات التنمية المستدامة وبناء قدرات الشباب ودعم العلاقات الإفريقية على توعية طلاب المدارس والجامعات بأهمية الحفاظ على البيئة والعمل المناخي والحد من استخدام المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام من خلال برامج أسبوعية وورش عمل وبرامج تدريبية للشباب. وتحرص المكتبة أن تكون منصة لهؤلاء الشباب لعرض أفكارهم المبتكرة في هذا المجال.

وتقام الاحتفالية الساعة الحادية عشرة صباحًا بقاعة الوفود بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

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