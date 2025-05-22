نصائح مهمة من الكهرباء في حالة فقد كارت شحن العدادات مسبوقة الدفع

وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن خطوات التعامل في حالة فقد كارت الشحن الخاص بالعدادات مسبوقة الدفع.



خطوات التعامل مع العدادات في حالة فقد كارت العدادات



وتضمنت نصائح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين التالي:

- توجه المتعاقد إلى الشركة لتقديم طلب فقد الكارت، مرفقا بصورة العداد وصورة البطاقة الشخصية

- في حالة وجود توكيل، يتم التوجه إلى قسم الشرطة لعمل محضر فقد مرفقًا بصورة المحضر ورقم العداد ورقم البطاقة الشخصية.

- سداد قيمة بدل الفاقد واستلام الكارت الجديد في نفس اليوم



وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قدم عدة نصائح للمواطنين لخطوات التعامل مع العدادات مسبوقة الدفع في حالة عدم قبول كارت الشحن.

خطوات التعامل مع العدادات في حالة عدم قبول كارت الشحن



جاءت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين كالتالي:

- وجود شحنة بالكارت لم يتم تفريغها بالعداد.

- الحاجة إلى تحديث أو تنشيط الكارت.

- تلف الكارت.

- استخدام كارت شحن لا يخص العداد أو الشركة التابعة له.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.