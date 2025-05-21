رئيس التنظيم والإدارة يبحث مع وزير العمل العماني سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور محاد بن سعيد باعوين وزير العمل بسلطنة عمان، والوفد المرافق له بمركز تقييم القدرات والمسابقات، وذلك على هامش اجتماعات الدورة ١١٩ للمجلس التنفيذي التي عقدت بالقاهرة في الفترة من ١٩ حتى ٢١ مايو الجاري.

وتناول اللقاء تعزيز التعاون المشترك بين الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة العمل، في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين التي تشمل تبادل الخبرات والتدريب في عدة مجالات من ضمنها منظومة المسابقات المركزية.

حيث أبدى الوزير العماني اهتمامًا بالاستفادة من التجربة المصرية في هذا الشأن.



كما تناول اللقاء أيضًا تعزيز التعاون في مجالات التخطيط الوظيفي، وتنمية الموارد البشرية واستخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي للارتقاء بأداء المؤسسات الحكومية.

وفي نهاية اللقاء، أهدى وزير العمل بسلطنة عمان، درع الوزارة، إلى المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تقديرًا للتعاون المثمر والعلاقات الطيبة التي تربط الجانبين.

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