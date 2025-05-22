عرض جثة شاب عثر عليها غارقة على الطب الشرعي

لقي شاب مصرعه غرقا في نهر النيل بمركز العياط جنوب الجيزة، وتمكنت فرق الإنقاذ النهري من انتشال جثمانه، فيما قررت النيابة عرض الجثة على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة.

غرق شاب في مياه نيل العياط

وكانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بغرق شاب في مياه النيل بدائرة مركز العياط. وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الشاب، والذي تم تحديد هويته، لقي مصرعه غرقا نتيجة عدم إجادته السباحة.

وتم الاستعانة برجال الإنقاذ النهري، الذين تمكنوا من انتشال الجثة، وتم نقلها إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان وبيان سبب الوفاة، كما كلفت الأجهزة الأمنية باستكمال التحريات.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.