المعاينة تكشف تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص بالشيخ زايد

كشفت المعاينة الأولية التي أجرتها قوات الأمن والإدارة العامة للمرور عن تفاصيل حادث انقلاب ميكروباص وقع بعد نزلة محور 26 يوليو باتجاه مدينة الشيخ زايد، وأسفر عن إصابة 6 من الركاب بإصابات متفرقة.

وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مفاجئ، دون وجود أي آثار لمحاولة تفادي أو توقف، وهو ما يرجح فقدانه السيطرة على المركبة في لحظة حرجة.

وفور الإبلاغ، انتقلت قوة أمنية من مباحث المرور إلى مكان الحادث، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الشيخ زايد المركزي، حيث تنوعت إصاباتهم بين كسور وكدمات وجروح.

وجاءت أسماء المصابين على النحو التالي: محمود ص. (32 عامًا)، سعيد م. (45 عامًا)، محمد م. (31 عامًا)، محمد ر. (44 عامًا)، بهاء أ. (27 عامًا)، مصطفى ح. (30 عامًا).

وتمكنت إدارة المرور من رفع آثار الحادث من نهر الطريق، وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها، كما تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطر قوات أمن الجيزة وجارٍ استكمال التحقيقات لكشف ملابسات الحادث بالكامل.

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