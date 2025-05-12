سائق طعن صديقه بالشيخ زايد: هو اللي استفزني

شهدت منطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة مشاجرة دامية بين صديقين، انتهت بإصابة أحدهما بطعنة نافذة في البطن، بعد أن واجه صديقه بما يقوم به من مضايقات تجاه شقيقته.

مشاجرة بين شابين أسفرت عن إصابة أحدهما

وكانت أجهزة الأمن بالجيزة تلقت بلاغا من المقدم كريم سمير، رئيس مباحث قسم ثان أكتوبر، يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين أسفرت عن إصابة أحدهما بإصابة خطيرة. وعلى الفور، انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث، وتبيّن أن المصاب يُدعى "أحمد. هـ"، 26 عاما، يعمل سائقًا، فيما المتهم هو صديقه "محمود. ف"، 28 عاما.

وكشفت التحريات أن خلافا نشب بين الطرفين بعد أن عاتب المجني عليه صديقه لمضايقته شقيقته، ليتحول الحديث إلى مشادة كلامية، ثم اشتباك بالأيدي، انتهى بقيام المتهم بطعن صديقه بسكين كان بحوزته، قبل أن يفر هاربا من المكان.

تم نقل المصاب إلى المستشفى في حالة حرجة، فيما كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد مكان المتهم وضبطه، وتمكنت من القبض عليه خلال ساعات.

اعترافات المتهم أمام رجال المباحث

وقال المتهم خلال التحقيقات الأولية: "هو اللي استفزني.. جالي بيزعق ويشتم وبيقول إني بتحرش بأخته، وأنا ما عملتش حاجة.. حسيت إنه أهان كرامتي، ومسك فيا بإيده.. فقدت أعصابي، ضربته بسكينة، كنت عايز أبعده عني بس."

وأضاف: "كنا صحاب من زمان، بس المشاكل بدأت لما أخته اشتكت له مني، مع إني ما غلطتش فيها.. كل اللي حصل كان سوء تفاهم."

وأرشد المتهم عن الأداة المستخدمة في الجريمة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وأمرت بحبسه على ذمة القضية.

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