الأوقاف تحذر الشباب من مشاهدة المحتوى الإباحي: طريق للإدمان والظلام النفسي

حذرت وزارة الأوقاف من مخاطر مشاهدة المحتوى الإباحي، مؤكدة أنه لا يمثل مجرد لحظة عابرة من المتعة، بل هو بداية سلسلة من التراجع الروحي والنفسي قد تُبعد الإنسان عن ذاته، وعن ربه، وعن النور الذي يملأ القلب.

حملة صحح مفاهيمك من وزارة الأوقاف

وفي بيان توعوي نشرته الوزارة ضمن حملتها صحح مفاهيمك، أشارت إلى أن الانفتاح الرقمي سهّل الوصول إلى هذا النوع من المحتوى، حتى باتت "نظرة واحدة" كافية لفتح أبواب من الظلمة الداخلية، وسرقة الطمأنينة من النفوس، والتأثير السلبي العميق على مشاعر الإنسان وخياله.

وأوضحت الوزارة أن "مشاهدة المحتوى الإباحي ليست أمرًا عابرًا، بل تترك آثارًا خطيرة في النفس، فتُضعف الإرادة، وتُشوّه صورة العلاقات الإنسانية، وتُدخل الشخص في دوائر من العزلة والقلق والاكتئاب"، مؤكدة أن الإدمان على هذا النوع من المحتوى يُضعف العلاقة بالله ويزرع شعورًا دائمًا بالذنب والانهزام النفسي.

كما شددت على أن الإسلام دعا إلى غضّ البصر، باعتباره طريقًا للصفاء النفسي والروحي، مستشهدة بقوله تعالى: "قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم" [النور: 30].

التوبة الصادقة والابتعاد عن كل ما يُفسد القلوب

ودعت الأوقاف الشباب إلى التوبة الصادقة، والابتعاد عن كل ما يُفسد القلوب، والحرص على ملء الوقت بما يحيي النفس من عبادة، وعلم، ومحتوى نقي يزرع النور في القلوب.

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