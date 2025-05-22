السيسي: حريصون على سداد مستحقات الشركات

أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى حرص مصر على سداد مستحقات الشركات بما يعزز الثقة بين الجانبين.

واستقبل الرئيس السيسي، اليوم، وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة "شل" العالمية، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، داليا الجابري، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة شل مصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالتعاون القائم بين الشركة ومصر، مثنيًا على الدور الذي تقوم به الشركة بالشراكة مع قطاع البترول المصري. ومن جانبه، وجه الرئيس التنفيذي للشركة الشكر للرئيس على دعم الرئيس الدائم للتعاون بين الجانبين، مؤكدًا على حرص شركة "شل" على الشراكة الاستراتيجية مع قطاع البترول والغاز المصري.

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