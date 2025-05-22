الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات الجامعة الأهلية استعدادًا لبدء الدراسة

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات الجامعة الأهلية

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج التجهيزات الخاصة بالجامعة الأهلية تمهيدا لافتتاحها وإستقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، مؤكدًا أن إنشاء جامعة أهلية على أرض الجامعة، تمثل إضافة قوية اسمها، والتى جاء إنشاؤها للحاجة الملحة والمطلب الجماعي للمجتمع السوهاجي، لتساهم بشكل مباشر فى تقديم تجربة تعليمية فريدة تعمل على تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل الاغتراب، واستيعاب العدد الكبير من أبناء الصعيد الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعى، 

وجاء ذلك في إطار التوسع في منظومة التعليم العالى، تنفيذًا لتوجهات الدولة فى توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الإبتكار والتميز الأكاديمي.

وقال النعماني إن جامعة سوهاج الأهلية ستضم  ٨ كليات وهي الطب البشرى، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، العلوم، تكنولوجيا العلوم الصحية، الإعلام، اللغات والعلوم الإنسانية، وتضم كل كلية عددا من البرامج الدراسية البينية المتميزة والحديثة التي تلبي احتياجات الطلاب، موضحا أن جامعة سوهاج الأهلية تأتي ضمن منظومة الجامعات الأهلية الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة، موجها بسرعة الانتهاء من كافة المقومات المادية بها من أماكن المعامل وقاعات المحاضرات والمكتبات والمباني التعليمية التدريبية اللازمة لإتمام العملية التعليمية، إلى جانب تخصيص نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عالى من الكفاءة. 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج هندسة الحاسبات والمعلومات منظومة التعليم العالي لذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

مدير تعليم سوهاج يتفقد لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (صور)

محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية قلفاو

رئيس جامعة سوهاج يتابع الامتحانات بكليات الحاسبات والهندسة والحقوق

وكيل التعليم بسوهاج يتفقد سير امتحانات صفوف النقل بالمرحلة الثانوية

محافظ سوهاج يحيل مخالفات في مناقصة كاميرات مراقبة لصالح مديرية التربية والتعليم للنيابة

محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى المواطنين

محافظ سوهاج يشهد توقيع 5 بروتوكولات تعاون لاستغلال أصول غير مستغلة بشركة المياه

محافظ سوهاج يسلم تأشيرات وتذاكر الحج للفائزين بقرعة الجمعيات الأهلية

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

بعد التراجع الأخير، أسعار الدولار صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية