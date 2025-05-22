رئيس جامعة سوهاج يتفقد تجهيزات الجامعة الأهلية استعدادًا لبدء الدراسة

تفقد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج التجهيزات الخاصة بالجامعة الأهلية تمهيدا لافتتاحها وإستقبال الطلاب بدءًا من العام الدراسي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، مؤكدًا أن إنشاء جامعة أهلية على أرض الجامعة، تمثل إضافة قوية اسمها، والتى جاء إنشاؤها للحاجة الملحة والمطلب الجماعي للمجتمع السوهاجي، لتساهم بشكل مباشر فى تقديم تجربة تعليمية فريدة تعمل على تحسين جودة العملية التعليمية، وتقليل الاغتراب، واستيعاب العدد الكبير من أبناء الصعيد الراغبين فى الالتحاق بالتعليم الجامعى،

وجاء ذلك في إطار التوسع في منظومة التعليم العالى، تنفيذًا لتوجهات الدولة فى توفير بيئة تعليمية حديثة تدعم الإبتكار والتميز الأكاديمي.

وقال النعماني إن جامعة سوهاج الأهلية ستضم ٨ كليات وهي الطب البشرى، الصيدلة، الهندسة، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعى، العلوم، تكنولوجيا العلوم الصحية، الإعلام، اللغات والعلوم الإنسانية، وتضم كل كلية عددا من البرامج الدراسية البينية المتميزة والحديثة التي تلبي احتياجات الطلاب، موضحا أن جامعة سوهاج الأهلية تأتي ضمن منظومة الجامعات الأهلية الجديدة التي سيتم افتتاحها خلال الفترة القادمة، موجها بسرعة الانتهاء من كافة المقومات المادية بها من أماكن المعامل وقاعات المحاضرات والمكتبات والمباني التعليمية التدريبية اللازمة لإتمام العملية التعليمية، إلى جانب تخصيص نخبة من أعضاء هيئة التدريس على مستوى عالى من الكفاءة.

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