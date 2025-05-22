مدير تعليم سوهاج يتفقد لجان امتحانات نهاية العام لصفوف النقل (صور)

قام الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج بزيارة مدرسة قرية أولاد نصير الابتدائية الجديدة، ومدرسة قرية أولاد نصير الإعدادية بنات بادارة سوهاج التعليمية، تابع خلالها انتظام امتحانات نهاية العام لطلاب صفوف النقل للمرحلة الابتدائية من الصف الثالث إلى الصف السادس على مستوى المحافظة والبالغ عددهم مايقرب من ٤٩٩٨٩٧ وطلاب المرحلة الاعداديه الصف الاول والثانى والبالغ عددهم على مستوى المحافظة ٢٣٤٠٧٦، كما اطمئن على تنفيذ القرارات والتعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

مدير تعليم سوهاج يتابع انتظام امتحانات نهايه الفصل الدراسي الثاني

وجه وكيل الوزارة خلال الزيارة بضرورة تطبيق لائحة الانضباط المدرسي لمواجهة أي مخالفات تؤثر سلبًا على سير أعمال الامتحانات والتواصل الدائم مع غرف العمليات المركزية بالإدارة التعليمية والمديرية لتوفير كافة الإمكانيات التى تضمن استقرار وانتظام اللجان الامتحانية.

كما شدد على ضرورة متابعة مديري المدارس على مدار الساعة والمرور على مختلف اللجان داخل كل مدرسة لتوفير بيئة امتحانية هادئة تحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين مختلف الطلاب.

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