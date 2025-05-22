موعد مباراة ضمك والفتح في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يستضيف فريق نادي ضمك نظيره الفتح مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباراة ضمك والفتح

وتنطلق مباراة ضمك والفتح السابعة والربع مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري السعودي للمحترفين، في مواجهة مصيرية يسعى خلالها الطرفان للهروب من شبح الهبوط.

القناة الناقلة لمباراة ضمك والفتح

وتذاع مباراة ضمك والفتح عبر قناة SSC SPORT.

ترتيب ضمك والفتح في الدوري السعودي

ويحتل فريق ضمك المركز الثاني عشر برصيد 35 نقطة، بينما يأتي الفتح في المرتبة الرابعة عشر برصيد 33 نقطة.

مواجهة اليوم حاسمة لكلا الفريقين في صراع البقاء قبل جولة واحدة من نهاية الموسم.

ويسعى ضمك بقيادة المدرب خالد العطوي لتحقيق الفوز على أرضه لضمان الابتعاد عن مناطق الخطر معتمدًا على الثلاثي الهجومي: كيفن نكودو، رمزي صولان، وحبيب ديالو، بالاضافة الي طارق حامد في وسط الملعب لتحقيق النقاط الثلاث ومواصلة التقدم في الترتيب.

في المقابل يدخل الفتح المواجهة بطموح كبير لتحقيق الفوز الذي يضمن له رسميًا البقاء في دوري روشن، حيث يحتاج الفريق لنقطة أو ثلاث لحسم الأمر دون انتظار نتائج الآخرين



مباريات اليوم في الدوري السعودي



الأخدود × الرائد - 7:05 مساء | SSC SPORT.

ضمك × الفتح - 7:15 مساء | SSC SPORT.

أهلي جدة × الاتفاق - 9 مساء | SSC SPORT.

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