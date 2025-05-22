موعد مباراة الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي والقناة الناقلة

يلتقي فريقا الأهلي والاتفاق مساء اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2024-25.

موعد مباراة الأهلي والاتفاق والقناة الناقلة

وتقام مباراة الأهلي ضد الاتفاق في التاسعة من مساء اليوم الخميس على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة 33 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين للموسم الحالي 2024-25.

وتذاع مباراة أهلي جدة والاتفاق عبر قناة SSC SPORT.

الأهلي ضد الاتفاق



ويسعى فريق الأهلي إلى الفوز اليوم لضمان الاستمرار في التقدم بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين وإنهاء الموسم ضمن المربع الذهبي في ظل الصراع القوي مع النصر على الانفراد بالمركز الرابع.

أما نادي الاتفاق فيأمل تحقيق نتيجة إيجابية أمام أهلي جدة سعيا للتقدم في ترتيب الدوري السعودي على حساب التعاون خاصة وأن الفارق بينهما نقطة واحدة.

ترتيب الأهلي والاتفاق في الدوري السعودي



ويحتل النادي الأهلي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 64 نقطة جمعها من الفوز في 20 مباراة والتعادل في 4 وخسارة 8 مواجهات وتسجيل 67 هدفًا وتلقي 33.

ويحل فريق الاتفاق في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 44 نقطة جمعها من الفوز في 12 مباراة والخسارة في مثلهم والتعادل في 8 وتسجيل 39 هدفًا وتلقي 43.

وحقق الأهلي السعودي إنجاز كبير بتحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 لأول مرة في تاريخه، عقب فوزه على كاواساكي فرونتال الياباني بهدفين دون رد في النهائي الذي أقيم يوم 3 مايو الجاري في المملكة العربية السعودية.

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