طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: امتحان الجغرافيا أسهل مما توقعنا (فيديو)

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي بمدارس محافظة الجيزة، منذ قليل، من أداء امتحان مادة الجغرافيا الترم الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة.

الصف الثاني الثانوي

وفور انتهاء طلاب الصف الثاني الثانوي أدبي بمحافظة الجيزة من امتحان مادة الجغرافيا رصدت بوابة فيتو آراء الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان، وقال أحد الطلاب: “امتحان الجغرافيا كان حلو وأسهل مما توقعنا”.

وقال طالب آخر: “الامتحان الجغرافيا كان حلو وفي مستوى الطالب اللي مذاكر شوية والأسئلة المقالية كانت محتاجة تركيز”.

وانطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025 أمس الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في جميع المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات الجمهورية وفقا لجدول كل محافظة.

وكانت مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية استعدت لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، التي تستمر حتى 27 من مايو الجاري، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025.

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

تشكيل غرف عمليات فرعية

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

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