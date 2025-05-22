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طلاب ثانية ثانوي بالجيزة: امتحان الأحياء في مستوى الطالب المتوسط والوقت كافٍ (فيديو)

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة

انتهى طلاب الصف الثاني الثانوي علمي منذ قليل، من أداء امتحان مادة الأحياء الترم الثاني، حيث أدى الطلاب الامتحان داخل اللجان بالمدارس بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات احترازية مشددة ووقاية. 

الصف الثاني الثانوي 

وفور انتهاء طلاب الصف الثاني الثانوي علمي بمحافظة الجيزة من امتحان مادة الأحياء رصدت بوابة فيتو آراء الطلاب حول مستوى أسئلة الامتحان، وقال أحد الطلاب: “امتحان الأحياء كان متوسطا والامتحان كان ٣٠ سؤالا والأسئلة المقالية كانت صعبة”.   

وقال طالب اخر: “الامتحان الأحياء كان في مستوي الطالب المتوسط والوقت كان كافيا”.  

وانطلقت امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي الترم الثاني 2025 أمس الأربعاء الموافق 21 مايو 2025، في جميع المدارس الثانوية بمحافظتي القاهرة والجيزة، وعدد من محافظات الجمهورية وفقا لجدول كل محافظة. 

وكانت مديريات التربية والتعليم علي مستوي الجمهورية لعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لـ صفوف النقل بمختلف المراحل الدراسية والشهادات العامة المحلية، وتستمر حتى 27 من نفس الشهر، على أن تختتم بامتحانات الشهادة الإعدادية المقررة في الفترة من 31 مايو وحتى 4 يونيو 2025. 

امتحانات نهاية العام الدراسي 2025

وحرصت مديريات التربية والتعليم على عقد سلسلة من الاجتماعات بحضور وكيل المديرية، مع مديري عموم الديوان، ومديري ووكلاء الإدارات التعليمية، ومديري المراحل، وموجهي عموم المواد الدراسية، بالإضافة إلى مسؤولي الأمن والمتابعة والشؤون القانونية والمراجعة الداخلية والإحصاء والمخازن، ورؤساء لجان النظام والمراقبة والإدارة، وذلك لمناقشة الإجراءات الفنية والإدارية المنظمة للعملية الامتحانية، والتأكيد خلال الاجتماعات على ضرورة تضافر الجهود وتعاون جميع أطراف المنظومة التعليمية لضمان خروج الامتحانات بالشكل المطلوب.

 تشكيل غرف عمليات فرعية 

وشددت المديريات على تشكيل غرفة عمليات فرعية في كل إدارة تعليمية تكون متصلة على مدار الساعة بغرفة العمليات الرئيسية في المديرية لمتابعة سير الامتحانات، وتذليل العقبات التي قد تواجه اللجان، وتقديم الدعم الفني والحلول السريعة لأي مشكلات طارئة، وضرورة التنسيق مع الجهات المعنية مثل مديريات الأمن والصحة والكهرباء والوحدات المحلية لضمان انضباط سير الامتحانات.

مواجهة أعمال الغش بامتحانات الترم الثاني 

كما شددت المديريات على مواجهة أعمال الغش بكافة أشكالها، مع حظر اصطحاب الهواتف المحمولة أو أي أجهزة إلكترونية حديثة (مثل السماعات أو الساعات الذكية) داخل اللجان، وعدم التهاون في تطبيق القانون لضمان انضباط العملية الامتحانية.

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