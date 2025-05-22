رئيس العربية للتصنيع ووزير الزراعة يشهدان توقيع عقد اتفاق لإنتاج السماد العضوي

شهد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع وعلاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع عقد اتفاق لإنتاج السماد العضوي من المخلفات النباتية والحيوانية، بين الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، إحدى شركات الهيئة ABD ومركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة.

شارك بالحضور كل من اللواء مهندس "عبد الرحمن عبد العظيم عثمان " مدير عام الهيئة العربية للتصنيع، ودكتور مهندس"خالد شكري" مستشار رئيس مجلس إدارة الهيئة للصناعات الكيميائية، واللواء ياسر عطية رئيس مجلس إدارة الشركة العربية البريطانية للصناعات ABD الديناميكية، ودكتور"عادل عبد العظيم" رئيس مركز البحوث الزراعية.

مشروعات التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية



أعرب اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" عن تقديره واعتزازه بالتعاون البناء والمستمر مع وزارة الزراعة في العديد من المجالات الصناعية ومنها مشروعات التصنيع الزراعي والميكنة الزراعية وطرق الري الحديثة الموفرة للمياه وحماية البيئة وغيرها من مجالات التصنيع الزراعي المتعددة، مؤكدا على اهتمام الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذ توجيهات الرئيس "عبد الفتاح السيسي" باستغلال القدرات والإمكانيات التصنيعية الوطنية وتعظيم شعار (صنع في مصر).



وأكد أهمية استثمار الموارد الطبيعية لتحقيق الاستدامة البيئية مما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة لسكان المناطق الريفية، لافتا أن تكنولوجيا البيوجاز تهدف إلى إعادة استخدام المخلفات العضوية (النباتية والحيوانية )بطريقة اقتصادية وأمنه صحيا لإنتاج طاقة جديدة متجددة بإنتاج منتجات ذات قيمة إقتصادية, والتخلص الآمن منها، من خلال تصنيعها وخلق قيمة مضافة.

الشركات من القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث العلمية



وفي سياق متصل، أكد اللواء أ.ح مهندس "مختار عبد اللطيف" حرص الهيئة العربية للتصنيع علي تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة ومختلف الشركات من القطاع الحكومي والخاص ومراكز الأبحاث العلمية لتنفيذ العديد من المشروعات الصديقة للبيئة لتلبية احتياجات السوق المحلي بأسعار تنافسية من مختلف المنتجات المتوافقة مع البيئة النظيفة وتتمتع بمعايير الجودة العالمية.

وفي كلمته خلال مراسم التوقيع وجه "علاء فاروق" وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الشكر الى اللواء أ. ح مهندس "مختار عبد اللطيف" رئيس الهيئة العربية للتصنيع على التعاون المثمر والبناء في كافة الملفات المشتركة بين الوزارة والهيئة، لافتا إلى أن هناك تعاون كبير بين الهيئة والوزارة في عدد كبير من المجالات ذات الاهتمام المشترك، والتي تهدف جميعها في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، وذلك باعتبار الهيئة صرحا عظيما نعتز به جميعا كمصريين.

مشروعات التصنيع الزراعي وحماية البيئة



وأكد "فاروق" أن هذا التعاون هو أمر حتمي للنهوض بالزراعة المصرية، وتمكين الصناعة المحلية، مشددا على تقديم كل الدعم المطلوب من وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، للتوسع في مجال مشروعات التصنيع الزراعي وحماية البيئة، وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتوطين الصناعات التي يتم استيرداها من الخارج لتوفير العملة الصعبة للبلاد والحد من فاتورة الاستيراد من الخارج.



ووجه وزير الزراعة قيادات الوزارة إلى إزالة أي عقبات أمام الشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع على أن يتم البدء فورا في تنفيذ الإتفاق، مؤكدا على أهمية التصنيع الزراعي في تحقيق قيمة مضافة للناتج القومي وتوفير فرص عمل وفتح آفاق جديدة للتصدير تسهم في جلب العملة الصعبة لمصر.

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