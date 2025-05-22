الدوري الأوروبي، مدرب مانشستر يونايتد يكشف أسباب الخسارة أمام توتنهام

الدوري الأوروبي، كشف روبين أموريم المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، أسباب خسارة فريقه بهدف دون رد أمام توتنهام، في نهائي الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2024/2025.

وقال روبين: “كنا الفريق الأفضل في نهائي الدوري الأوروبي، لكن في النهاية إذا لم تسجل فلن تفوز، ونحن خسرنا المباراة لأننا لم ننجح في تسجيل الأهداف”.

وتابع مدرب مانشستر يونايتد: “ارتكبنا خطأ عندما استقبلت شباكنا هدفا أمام توتنهام، المباراة كانت تسير بشكل متكافئ، وسيطرنا على الشوط الثاني بالكامل، وقمنا بعدد كبير من المحاولات من أجل التسجيل لكننا لم ننجح”.

توتنهام بطلا للدوري الأوروبي

وتوج توتنهام الإنجليزي بكأس الدوري الأوروبي، بعد الفوز على مانشستر يونايتد بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الأربعاء على ملعب سان ماميس بمدينة بلباو الإسبانية، في نهائي الدوري الأوروبي موسم 2024-2025.

وخطف توتنهام هدف الفوز في الدقيقة 43، عن طريق لوك شاو بالخطأ في مرماه، بعد كرة عرضية حاول تسديدها برينان جونسون لاعب توتنهام، لتصطدم في لو شو وتسكن الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم توتنهام بهدف نظيف.

تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي

وشهد تشكيل توتنهام أمام مانشستر يونايتد في نهائي الدوري الأوروبي مفاجأة بوجود الكوري الجنوبي سون مي هيونج، على دكة البدلاء لفريق توتنهام في مباراة نهائي الدوري الأوروبي أمام مانشستر يونايتد، حيث جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: فيكاريو.

خط الدفاع: بيدرو بورو - روميرو - فان دي فين - أودجي.

في خط الوسط: بيسوما - بينتاكور - سار - جوهنسون.

في خط الهجوم: سولانكي - ريتشارلسون.

تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي

فيما ضم تشكيل مانشستر يونايتد أمام توتنهام في نهائي الدوري الأوروبي كلًّا من:

حراسة المرمى: أونانا.

خط الدفاع: نصير مزراوي، هاري ماجواير، ليني يورو، لوك شو، دورجو.

خط الوسط: كاسيميرو، ماسون ماونت، برونو فيرنانديز.

خط الهجوم: أماد ديالو، راسموس هويلوند.

حكام مباراة توتنهام ضد مان يونايتد

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" تعيين الحكم الألماني فيليكس زفاير لإدارة نهائي توتنهام ومانشستر يونايتد.

الدوري الأوروبي

ويتربع فريق إشبيلية الإسباني، على عرش قائمة الأندية الأكثر تتويجا بلقب مسابقة الدوري الأوروبي "يوروباليج" عبر التاريخ، برصيد سبعة ألقاب والتي كان آخرها على حساب نادي روما الإيطالي لموسم 2022-2023.

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