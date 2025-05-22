محافظ سوهاج يتابع الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية قلفاو

عقد اللواء عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية "قلفاو" التابعة لمركز سوهاج، وبحث أبرز المعوقات التي تواجه تنفيذ المشروع، ووضع الحلول العاجلة لتسريع وتيرة العمل.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، فريدة سلام، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى جانب ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

الموقف التنفيذي لمشروع الصرف الصحي بقرية قلفاو

ناقش الاجتماع عددًا من المقترحات لتوصيل خدمة الصرف الصحي لأهالي قرية قلفاو، من بينها دراسة إمكانية الصرف مؤقتا على محطة صرف صحى رقم (3)، أو توفير حلول مؤقتة لحين الانتهاء من إنشاء محطة "سيتي" الرئيسية، وتوسعات محطة المعالجة بالجبل الغربي، التى تم اعتماد مبلغ 2 مليار جنيه لتنفيذها وجاري الانتهاء منها خلال الفترة القادمة.

وأكد رئيس مياه سوهاج أن الشركة ستجري دراسة فنية شاملة خلال 10 أيام لبحث مدى إمكانية تنفيذ المقترحات المطروحة بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أنه سيتم تطهير وكسح جميع البيارات التي تعاني من مشكلات داخل القرية كحل عاجل، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، وذلك في إطار الاستجابة السريعة لشكاوى المواطنين.

ووجّه محافظ سوهاج خلال الاجتماع بضرورة الإسراع في إعداد الدراسات الفنية اللازمة، ووضع حلول تنفيذية عاجلة لتوصيل خدمة الصرف الصحي، مشددًا على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات المعنية لضمان سرعة الإنجاز وتقديم الخدمة بشكل مستدام لأهالي القرية.

وكلف سراج الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج، والوحدة القروية بالمتابعة الميدانية لمعالجة أية مشكلات طارئة لحين الانتهاء من تنفيذ الحلول العاجلة والنهائية لتشغيل المحطة.

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