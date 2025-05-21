رئيس جامعة سوهاج يتابع الامتحانات بكليات الحاسبات والهندسة والحقوق

أجرى الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج عدد من الجولات التفقدية لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الحقوق والهندسة والحاسبات والذكاء الاصطناعي، يصاحبه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور النميري خلف عميد كلية الحاسبات، الدكتور أحمد قاسم عميد كلية الهندسة، والدكتور صبري جلبي وكيل كلية الحقوق لشئون التعليم والطلاب.

وأشاد النعماني خلال الجولة بحسن سير العملية الامتحانية وتنظيمها وعدم رصد أية معوقات أو مشكلات أو شكاوى نتيجة الإجراءات الصارمة التي اتخذتها إدارة الجامعة، والالتزام الكامل بالتعليمات، مشددا على ضرورة وجود العميد والوكيل المختص، وكافة المسؤولين وعدد كافي من الملاحظين لكل لجنة، أثناء انعقاد الامتحانات لحل أي مشكلات طارئة واحتوائها، متمنيًا التوفيق والنجاح لأبنائه الطلاب.

وخلال جولاته باللجان استمع رئيس الجامعة إلى آراء الطلاب؛ حول أسئلة الامتحانات، مثنيا على انتظامهم داخل اللجان، والتزامهم بالتعليمات المنظمة، مؤكدًا أن الامتحانات تتم طبقا لقرار المجلس الأعلى للجامعات، وهو ٨٠٪؜ نظام الاختيار من متعدد (البابل شيت)، ٢٠٪؜ الأسئلة المقالية، مضيفا أن نجاح العملية الامتحانية يعكس تضافر جهود جميع الأطراف داخل الجامعة.

وأكد الدكتور عبد الناصر يس أن الامتحانات تُجرى بهدوء منذ بدايتها، وأن نظام الامتحانات يأتي بنظام الأسئلة الموضوعية، وتطبيق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية والتي تتمثل في شمولية الاختبار لجميع أجزاء ما تم تدريسه بالفعل، وارتباطها بأهداف المقرر وموضوعاته، وتسمح بقياس مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب، وأن يناسب الزمن المُخصص للامتحان عدد الأسئلة.

وقال عميد كلية الحاسبات والمعلومات إنه يؤدي الامتحانات ١٥٠٨ طلاب وطالبات بالفرق الأولى والثانية والثالثة إلكترونيا، موزعين على ١٩ لجنة امتحانية، على أن تنتهي الامتحانات يوم ٤ يونيو المقبل.

وأضاف عميد كلية الهندسة أنه أدى الامتحانات ١٥٩٦ طالبا وطالبة، موزعين على ٢٥ لجنة امتحانية، على أن تنتهي الامتحانات يوم ٣١ مايو الجاري، وأوضح وكيل كلية الحقوق ان عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان ٢٩٨٥ طالبا موزعين على ٥٨ لجنة امتحانية.

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