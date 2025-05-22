السيسي يهنئ رئيس الأرجنتين بمناسبة ذكرى يوم الثورة
بعث الرئيس عبد الفتاح السيسى، برقية تهنئة إلى الرئيس خافيير ميلاي رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الثورة.
وأوفد الرئيس السيسي، عبد العزيز الشريف الأمين برئاسة الجمهورية إلى سفارة جمهورية الأرجنتين بالقاهرة لتقديم التهنئة بهذه المناسبة.
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