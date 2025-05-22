التفاصيل الكاملة لمقتل طفلة على يد والدها بالسلام.. المتهم: كنت عايز أحرق قلب أمها عليها بعد انفصالها.. وأخي صاحب فكرة إلقاء الجثة في الجبل

تواصل نيابة السلام التحقيق مع أب متهم بقتل ابنته الطفلة البالغة من العمر 7 سنوات ووضعها داخل "شوال"، ثم ألقاها بالاشتراك مع شقيقه بجبال أطلس.

الأب: ضربتها وركلتها بقدمي في رأسها حتى ماتت

واصطحبت النيابة العامة المتهمين إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية.

وعند نزول المتهمين من سيارة الشرطة يرافقهم محقق من النيابة العامة إلى مسرح الجريمة بدأ في تمثيل الجريمة حيث دخل الأب إلى الشقة التي قتل فيها الصغيرة وأمسك بأحد أفراد الأمن الذي يمثل أنه المجني عليها ونزل عليها ضربا باليدين وبعصا خشبية ثم ركلها في رأسها بقدمه حتى سقطت أرضا وقد انقطعت انفاسها.

وأمسك المتهم بهاتفه المحمول واتصل بشقيقه وأخبره أنه قتل ابنته ولا يعرف كيف يتخلص من جثتها، وهنا جاء دور المتهم الثاني في تمثيل الجريمة ورد على محقق النيابة بأنه في هذه اللحظة أخبر أخاه بأن عليه انتظاره حتى يأتي اليه ويفكرا سويا ماذا يفعلان.

المتهمان: الضحية كانت هزيلة الجسد وألقيناها لتأكلها الحيوانات

وبعد مرور نصف ساعة حضر المتهم الثاني الي شقيقه ثم انتهيا من التفكير إلى حمل الصغيرة إلى جبل أطلس وإلقائها هناك حتى تأكلها الحيوانات خاصة وأنها هزيلة الجسد.

وبعد أن انتهت النيابة من تمثيل جريمة القتل اصطحبت المتهمين إلى جبل أطلس، حيث ألقيا المجني عليها فيه، ووقفا المتهمان قائلين إنهما لفا الطفلة في جلباب والدها ثم حملاها على تروسيكل وتوجها إلى الجبل والقياه فيه وتركاها وفرا هاربين من المكان.

مناظرة الجثة تكشف معاناة الصغيرة قبل الوفاة

وكشفت مناظرة النيابة لجثة الطفلة المجني عليها انها ترتدي كامل ملابسها، وتبلغ من العمر 7 سنوات.

وأضافت المناظرة أنه عثر بجثة المجني عليها على إصابات، عبارة عن كدمات شديدة في الرأس والصدر، وكسور متفرقة، وكدمات في العينين، ووجود نزيف خارجي وآثار جروح عميقة بذراعيها ووجهها وقدميها.

الاب: قتلتها انتقاما من أمها التي تركتني

وأمام النيابة اعترف المتهم بقتل ابنته الصغيرة؛ انتقاما من والدتها التي انفصلت عنه وتركت له الصغيرة يربيها، فاستسلم لمشاعر الغضب، والحقد على الأم، وقرر الانتقام منها في الصغيرة البريئة.

المتهم: الطفلة كانت تبكي باستمرار

وأضاف المتهم أن الصغيرة كانت تبكي باستمرار، وتطلب أمها.. فكان يتعدى عليها بالضرب المبرح، ويوم الحادث اشتد ضربه لها، فضربها ضربة قاتلة على رأسها لقيت مصرعها على إثرها.

المتهمان تخلصا من الجثة

وأشار إلى أنه عقب تأكده من وفاة ابنته لم يعرف كيف يتخلص من الجثة، فاتصل بشقيقه الذي حضر، وأشار عليه أن يلفا المجني عليها بجلباب قماش، ثم يربطاها داخله ويضعاها في "جوال"، ويحكما إغلاقه ويلقوها بجبال أطلس حتى تأكلها الحيوانات.

وبالفعل نفذا الخطة وألقيا الصغيرة في الجبل، ولكن جريمتهما اكتشفت وتم القبض عليهما.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة لطفلة ملفوفة داخل “شوال” ملقى بأحد الشوارع في مدينة السلام.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات للوقوف على ملابسات الحادث ودوافعه.

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