لأول مرة في السلوم التخصصي، إجراء عملية تثبيت داخلي بمسمار نخاعي تشابكي

أعلنت أمانة المراكز الطبية المتخصصة أنه لأول مرة في السلوم التخصصى، إجراء عملية تثبيت داخلي بمسمار نخاعي تشابكي.

مريض يبلغ من العمر ٢٢ عامًا مصاب بكسر في القصبة اليمنى

وقالت إنه استقبل قسم العظام بمستشفى السلوم التخصصي، مريضا يبلغ من العمر ٢٢ عامًا مصاب بكسر في القصبة اليمنى، وبعد إجراء الفحوصات اللازمة والأشعات، تم تحضير المريض لدخول العمليات، حيث قام فريق جراحة العظام بإجراء عملية تثبيت داخلي بمسمار نخاعي تشابكي.

وقال الدكتور رضا بكر مدير المستشفى إن هذه العملية الجراحية تُجرى لأول مرة بالمستشفى، وإنها تعتبر من التقنيات الحديثة والمتطورة التي تُستخدم لعلاج الكسور المُعقدة في العظام، حيث يتم تثبيت العظم باستخدام مسمار نخاعي متشابك، من خلال استخدام جهاز CA-RM، وهذا يساعد في سرعة الشفاء وتقليل احتمالات حدوث مضاعفات، ومما يجعلها خيارًا مفضلا في علاج حالات الكسور التي يصعب معالجتها بالطرق التقليدية.

تحسين مستوى الرعاية الصحية في مستشفى السلوم التخصصي

كما نوه مدير المستشفى بأن هذه العملية تمثل خطوة كبيرة نحو تحسين مستوى الرعاية الصحية في مستشفى السلوم التخصصي، وتعكس الجهود المستمرة لتحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة لمرضى محافظة مطروح.

وكشفت أمانة المراكز الطبية المتخصصة عن تفاصيل نجاح طوارئ العجمي التخصصي في إنقاذ حياة مريض مصاب بطعنة نافذة بالصدر.

مريض محول من محافظة البحيرة في حالة فقدان للوعي نتيجة صدمة نزيفية وأنيميا حادة

وأوضح الدكتور صلاح الحصاوي مدير مستشفى العجمي التخصصي، أن قسم الطوارئ استقبل مريضا محولا من محافظة البحيرة في حالة فقدان للوعي نتيجة صدمة نزيفية وأنيميا حادة وانخفاض شديد في ضغط الدم نتيجة تعرضه لطعنة نافذة بالصدر، وبعد الفحص تم تشخيص المريض باسترواح هوائي وتجمع دموي وتهتك بالرئة اليمنى وقطع بالحجاب الحاجز.

إصلاح التهتك الرئوي والقطع بالحجاب الحاجز

وقال الدكتور صلاح الحصاوي: على الفور تم عمل الإسعافات الأولية، والتحاليل والأشعات، وتوفير الدم اللازم لتجهيز المريض لعمل استكشاف، وقام الفريق الجراحي بوقف مصادر النزيف وإصلاح التهتك الرئوي والقطع بالحجاب الحاجز.

وقد تم خروج المريض إلى قسم العناية المركزة لتلقي العلاج اللازم، وتحسن الحالة وفصله من أجهزة التنفس الصناعي، وبدء مرحلة التعافي.

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