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موعد مباراة الأهلي وفاركو في الدوري والقناة الناقلة

الأهلي وفاركو
الأهلي وفاركو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة عماد النحاس لخوض مباراته الأخيرة أمام فاركو في مسابقة الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي أمام فاركو فى الدوري المصري 

ويستعد النادي الأهلي، لمواجهة فاركو المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء الموافق 28 مايو الجاري على ستاد القاهرة الدولي.

 

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

 

القناة الناقلة لمباراة الأهلي وفاركو في الدوري المصري

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وفاركو مع وجود ستوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

 

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، يحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسه بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

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