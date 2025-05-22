بشرى للإسكندرانية، توقيع عقد تطوير ترام الرمل

شهد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الأساسية لمشروع إعادة تأهيل ترام الرمل في الإسكندرية بين الهيئة القومية للأنفاق وتحالف شركتى (المقاولون العرب – حسن علام للإنشاءات).

إعادة تأهيل خط ترام الرمل

أكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن تنفيذ أعمال إعادة تأهيل خط ترام الرمل يأتي ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ عدد من مشروعات النقل الأخضر الجماعى بمحافظة الإسكندرية باعتبارها ثانى المحافظات إزدحامًا بالسكان معربا عن سعادته بقيام شركتين مصريتين وطنيتين بتنفيذ هذا المشروع الذي سيصل طوله بعد تأهيله إلى 13.2 كم ويشتمل على عدد 24 محطة ( 5.7 كم سطحي – 7.3 كم علوي – 276 متر نفقي ) حيث سيبدأ من محطة فيكتوريا ثم يمتد غربًا ليمر بمناطق ( سان استيفانو – جانكليس – الوزارة – رشدي – مصطفى كامل – سيدي جابر – سبورتنج – الإبراهيمية – الرمل )، كما ستم تبادل خدمة نقل الركاب مع الخط الإقليمي لمترو الأسكندرية في محطتى فيكتوريا وسيدي جابر

ولفت الى ان هذا المشروع سيحقق تقليل لزمن الرحلة من 60 دقيقة إلى 35 دقيقة نتيجة لزيادة سرعة التشغيل من 11 كم/ساعة إلي 21 كم/ساعة وتقليل زمن التقاطر من (9) دقائق إلي (3) دقائق، كما أنه سيساهم في زيادة حجم الركاب من 4,700 راكب/ساعة/إتجاه إلى 13,800 راكب/ساعة/اتجاه بالإضافة مساهمته في تحسين خدمات النقل بمحافظة الإسكندرية وتحقيق انسيابية الحركة المرورية بها والمحافظة على البيئة مضيفا أنه تم في يونيو الماضي التعاقد مع شركة هيونداي روتيم الكورية لتصنيع وتوريد عدد 30 وحدة ترام لصالح المشروع حيث تجرى حاليًا أعمال التصميمات الخاصة بالوحدات المتحركة.

جدير بالذكر أن هذا التوقيع يأتي بعد أيام قليلة من توقيع اتفاقية عقد توطين وتوريد عدد 21 وحدة قطار مترو بواقع 189 عربة لصالح مشروع مترو الإسكندرية الذي يجرى حاليًا تنفيذ الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى منه بطول 21.7 كم من محطة سكة حديد أبو قير وحتى محطة مصر بالإسكندرية وذلك في إطار الخطة الشاملة لوزارة النقل لإنشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة بالإسكندرية.

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