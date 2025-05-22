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حوادث

مناظرة جثة فتاة سقطت من الطابق السادس: كسر بالرأس والأضلاع سبب الوفاة

جثة، فيتو
جثة، فيتو

كشفت مناظرة نيابة مدينة نصر لجثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس، أنها توفيت نتيجة إصابتها بكسر في الرأس والأضلاع ونزيف خارجي شديد. 
وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أنه أثناء وقوف فتاة بشرفة شقتها اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس لتلقي مصرعها في الحال.
وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق التي صرحت بدفن جثة المتوفية عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية واستدعت أهلها لسماع أقوالهم حول الواقعة وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة النيابة العامة

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