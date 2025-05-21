التصريح بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها عقب سقوطها من الطابق السادس بمدينة نصر

صرحت نيابة مدينة نصر بدفن جثة فتاة لقيت مصرعها إثر سقوطها من الطابق السادس، عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة واستدعاء حارس العقار لسماع أقواله.



وكانت مباحث قسم شرطة مدينة نصر بمديرية أمن القاهرة، قد تلقت بلاغا يفيد بالعثور على جثة فتاة بأحد الشوارع بمنطقة مدينة نصر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أثناء وقوف فتاة بشرفة شقتها اختل توازنها وسقطت من الطابق السادس لتلقي مصرعها في الحال.

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة للتحقيق.

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