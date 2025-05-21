الأربعاء 21 مايو 2025
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أخبار مصر

نصائح هامة من الكهرباء في حالة رفض العدادات قبول كارت الشحن

عدادات الكهرباء
عدادات الكهرباء

قدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عدة نصائح للمواطنين عن خطوات التعامل مع العدادات مسبوقة الدفع في حالة عدم قبول كارت الشحن.

 

خطوات التعامل مع العدادات في حالة عدم قبول كارت الشحن 
 

وتضمنت النصائح التي قدمها جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك للمواطنين ضرورة فحص الأمور التالية:

-  التأكد وجود شحنة بالكارت لم يتم تفريغها بالعداد
- الحاجة إلى تحديث أو تنشيط الكارت
- أن يكون الكارت تالف 
- استخدام كارت شحن لا يخص العداد أو الشركة التابعة له

تحذيرات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء للمواطنين

وكان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، جدد تحذيره للمواطنين لعدم التأخير في دفع فاتورة عدادات الكهرباء القديمة لمدة 30 يوما لعدم تطبيق غرامات تأخير بنسبة 7% من إجمالي قيمة الفاتورة في حال عدم السداد في الموعد المحدد.

خطوات حساب فاتورة شهر مايو 
 

وقالت الوزارة: إن المواطنين الذين لم يسددوا فاتورة شهر أبريل والتي يجري تحصيلها خلال شهر مايو الجاري سيواجهون غرامة بنسبة 7% إذا لم يتم الدفع قبل نهاية الشهر الجاري وفي حالة استمرار التأخر لشهر إضافي، فسيتم رفع العداد واستبداله بعداد مسبق الدفع.

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