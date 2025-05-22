مترو الأنفاق يبحث خطط التشغيل خلال امتحانات نهاية العام

عقد المهندس علي فضالي العضو المنتدب بشركة مترو الانفاق، اجتماعا مع قيادات مترو الانفاق لبحث آليات التشغيل بالتزامن مع امتحانات نهاية العام.

شدد فضالي على أهمية تقديم أفضل خدمة للطلاب على مدار الساعة مع العمل على تسيير رحلات إضافية وقت الذروة، وذلك لتقليل الزحام بالقطارات تيسيرا على الطلاب.

ومن المقرر أن يتم إيقاف العمل بالاشتراكات الطلابية في مترو الانفاق مع نهايه العام الدراسي الحالي على أن يعاد تجديدها وفقا لنفس الاشتراطات في المواعيد المقررة.

وفي سياق أخر أعلنت وزارة النقل أن افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، من المقرر أن يكون خلال الأيام القادمة، ولذلك يتساءل الكثير من المواطنين عن كافة التفاصيل المتعلقة بالأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، حيث نشرت وزارة النقل تقريرا مفصلا للأتوبيس الترددي، وذلك بعد انطلاق التشغيل التجريبي بدون ركاب للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي السريع BRT.

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