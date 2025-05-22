الخميس 22 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

طقس اليوم، تحذير من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
ads

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على جنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على  المناطق المكشوفة من جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وذلك على فترات متقطعة.

أعراض الجفاف عند الطفل الرضيع، احذري من الطقس

تحسن ملحوظ في درجات الحرارة، حالة الطقس اليوم الأربعاء

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم الخميس، ويسود طقس رييعى مائل للحرارة إلى حار على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  وشديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24


يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأرصاد الجوية حالة الطقس الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الطقس اليوم الخميس الطقس اليوم طقس اليوم الخميس

مواد متعلقة

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة، حالة الطقس اليوم الخميس

الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

طقس ربيعي، الأرصاد تعلن درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس

الأرصاد تحذر من الرياح المثيرة للرمال والأتربة على هذه المناطق غدا

حالة الطقس غدا، الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة بالبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد إحراج رئيس جنوب أفريقيا، علاء مبارك يكشف كمائن ترامب للرؤساء في البيت الأبيض

بيان عاجل من البحوث الفلكية بشأن زلزال مصر

حادث دائري المنيب، مصرع شخص وإصابة 15 آخرين وتفحم سيارة بالكامل (صور)

بعد نقله إلى المستشفى، طبيب الأهلي يطمئن على حالة إمام عاشور

إجراءات فورية من الهلال الأحمر المصري بعد زلزال مصر ويقدم تعليمات عاجلة للمواطنين

أخبار مصر: زلزال يضرب مصر وبيان من البحوث الفلكية، نقل إمام عاشور إلى المستشفى، حسم سعر الفائدة، مقتل إسرائيليين بواشنطن

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

نزع ملكية بهذه المحافظات، رئيس الوزراء يصدر 9 قرارات جديدة

خدمات

المزيد

سعر الأرز اليوم الخميس 22 مايو 2025 في الأسواق

بعد موجة الارتفاعات، آخر تطورات أسعار الذهب صباح اليوم الخميس في الصاغة

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 22-5-2025 بالسوق المحلي

بعد التراجع الأخير، أسعار الدولار صباح اليوم الخميس 22 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أماكن ومساحات شقق سكن لكل المصريين 7 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية النمل الأسود في المنام بشارة بكثرة الخير والبركة في الرزق

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الخميس 22 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية