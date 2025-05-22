حددت وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعي والتمويل العقاري الحد الأقصى للدخل للتقديم على شقق سكن لكل المصريين 7 للمواطنين متوسطي الدخل.

يبلغ حد الدخل 20 ألف جنيه شهريًا للفرد كحد أقصى و25 ألف جنيه شهريًا للأسرة كحد أقصى.

والطرح الأول لـشقق سكن لكل المصريين 7 والمخصصة للمواطنين متوسطي الدخل، ويضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري يتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز، حيث يبدأ التقديم وسداد مقدم جدية الحجز عليها اعتبارًا من اليوم 21 مايو 2025 وحتى 4 يونيو 2025.



كراسة شروط سكن لكل المصريين

الإعلان الجديد للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" سوف يتضمن طرح وحدات سكنية في مناطق متنوعة بمختلف أنحاء الجمهورية سواء على مستوى المدن الجديدة أو المحافظات، وذلك بمساحات تتراوح بين 90 مترًا إلى 127 مترًا، يتضمن وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري، ووحدات سكنية (تسليم خلال 18 شهرًا)، ووحدات سكنية (تسليم خلال 36 شهرًا)، مع العلم أن المدة المحددة لاستلام الوحدات السكنية المطروحة بالإعلان الحالي تعد بمثابة مدة استرشادية وليست نهائية، تحدد طبقًا لمدة التنفيذ على أرض الواقع نظرًا للتغييرات الاقتصادية المستمرة

أكدت المهندسة مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن إجراءات فحص الأوراق الخاصة بالمتقدمين لوحدات الإسكان الاجتماعي تبدأ بفحص أولي، ثم يتم التأكد من عدم امتلاك أي وحدة سكنية أخرى لضمان استحقاق المستفيدين بشكل مبدئي.

طرح 15 ألف وحدة سكنية لمحدودي الدخل

إسكان متوسطي الدخل، وأوضحت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن الحكومة تعتزم طرح 15 ألف وحدة سكنية جديدة موجهة لمتوسطي الدخل، مشيرة إلى أن هذه الوحدات تحمل كودًا خاصًّا مذكورًا في كراسة الشروط التي ستُطرح رسميًّا بداية من الغد، والتي تحتوي على كافة التفاصيل المتعلقة بالطرح.

هل تم تأخير تسليم وحدات سكنية

وأوضحت أن هناك إعلانًا واحدًا فقط تأخر في التسليم بسبب جائحة كورونا وتحرير سعر الصرف، لكن العمل جارٍ الآن على تسليم جميع الوحدات المتأخرة، مع التوقعات بالانتهاء من تسليمها بالكامل بحلول نهاية عام 2025، مشددة الصندوق حقق طفرة غير مسبوقة في مجال الإسكان الاجتماعي، ما يعكس اهتمام الدولة بتوفير سكن مناسب للمواطنين.

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