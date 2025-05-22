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ثقافة وفنون

نجوى فؤاد تكشف لـ فيتو تفاصيل حالتها الصحية

نجوى فؤاد
نجوى فؤاد

طمأنت الفنانة الكبيرة نجوى فؤاد جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية، وأكدت لـ فيتو أنها في تحسن مستمر بعد تعرضها لكسر في ذراعها منذ نحو شهر.

نجوى فؤاد: عدد كبير من الفنانين يحرصون على الاطمئنان عليَّ بشكل يومي

وكانت نجوى فؤاد أوضحت خلال تصريحات تليفزيونية أن هناك عددًا كبيرًا من الفنانين يحرصون على الاطمئنان عليها بشكل يومي.

وعن بداياتها الفنية، كشفت نجوى فؤاد عن الخطأ الوحيد الذي ارتكبته في مشوارها، قائلة: "في بداية مشواري الفني، خاصة في الرقص، عندما كان عمري 15 سنة، غلطت مرة في لبس الرقص اللي كنت بلبسه، ومحدش وقتها وجهني للنصح".

وأضافت: "غلطتي الوحيدة لما لبست مرة لبس أظهر رجلي عارية، إنما دلوقتي الراقصات الأجنبيات الجسد بتاعهم كله باين، وهذا ليس من الرقص الشرقي".

وتطرقت نجوى فؤاد إلى تغير طابع الرقص الشرقي حول العالم، موضحة أن كل دولة لها ثقافتها وهويتها في الرقص، مشيرة إلى أن الهند وروسيا، وفلسطين، ولبنان، وتونس، والأردن، جميعها تمتلك مدارس راقصة تحترم ثقافتها.

واختتمت حديثها بالقول: "ثقافتنا في الرقص ممتدة منذ عهد الفراعنة، زي اللي قدمته فرقة رضا والفرقة القومية، كلها فرق محترمة. مينفعش السائح يشوف الرقاصة عندنا دلوقت عريانة، لأن دا لا يمثلنا ولا يمثل تراثنا".

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