الحكومة عن الإيجار القديم: نحن في موقف لا نحسد عليه

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، إن المحكمة الدستورية العليا أكدت مبدأ حرية التعاقد بشأن الإيجار القديم، وبالتالي فإن التدابير الاستثنائية لا يمكن أن تكون حلًّا دائمًا للمشكلات بعد زوال المبررات.



محمود فوزي: ليس من الأخلاق غلق شقق الإيجار القديم

وأضاف خلال حديثه ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، "لن نسمح لأي مواطن بالعودة إلى العشوائيات، ولكن ليس من الدين والأخلاق أن الشقق تكون مغلقة أو المستأجر مسافر بالخارج لأنه لا يعرف ماذا يخبأ له المستقبل".



موقف صعب للحكومة في قضية الإيجار القديم

ولفت: "الحكومة في موقف لا تحسد عليه في قضية الإيجار القديم ولكن الحق أحق أن يتبع، والملاك تاريخيًا تحملوا الكثير والمستأجرين انتفعوا بالوحدات ولكن الدستورية قالت إنه مع العوامل الاقتصادية أصبحت الأجرة هي والعدم سواء ولذلك أنت تحتاج أن ترجع الأمور إلى نصابها ولكن الحكومة لن تتخلى عن أحد في تعديلات قانون الإيجار القديم".

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