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أخبار مصر

وزير الزراعة: 30 مليار جنيه لدعم الأسمدة وتطوير 250 مركزا لتجميع الألبان

وزير الزراعة، فيتو
وزير الزراعة، فيتو
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كشف الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة، عن ضخ استثمارات كبيرة في قطاع الثروة الحيوانية خلال الفترة الأخيرة، وذلك ضمن برامج دعم مشروعات الألبان، والبتلو، والتسمين، بالتوازي مع دعم التلقيح الصناعي كأداة فعالة لتحسين السلالات وزيادة الإنتاجية.


رؤوس الماشية في مصر

وقال خلال حديثه ببرنامج "المشهد" المذاع عبر فضائية "TeN"، إن عدد رؤوس الماشية في مصر يبلغ نحو 7.5 مليون رأس تشمل عجولًا وجمالًا وأغنامًا، مشيرًا إلى أن آخر تعداد تم في عام 2021، إلا أن الوزارة تواصل العمل بخطى ثابتة لمواكبة التغيرات العالمية في أسعار اللحوم وتحقيق التوازن المحلي.

 

تطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان

وفي إطار جهود الوزارة لحماية الأمن الغذائي، أشار فاروق إلى تطوير 250 مركزًا لتجميع الألبان في مختلف المحافظات، بما يضمن تقديم منتج عالي الجودة، ضمن خطة الدولة للارتقاء بقطاع التصنيع الغذائي في الريف المصري.

 

دعم الأسمدة الزراعية 

وفي ما يتعلق بدعم الفلاحين، أكد وزير الزراعة أن الدولة خصصت أكثر من 30 مليار جنيه لـدعم الأسمدة الزراعية، إلى جانب خطة متكاملة لإدخال الميكنة الحديثة في المعدات الزراعية، مما يساهم في خفض التكاليف وزيادة كفاءة العمل في الحقول.


ولفت إلى أن أكبر مطور زراعي في مصر والشرق الأوسط هو جهاز مستقبل مصر وحقق طفرة كبيرة ومشروعات كبيرة.


وفي ختام تصريحاته، أوضح وزير الزراعة أنه لا توجد نقابة رسمية موحدة للفلاحين حتى الآن، إلا أن هناك تحركات فاعلة في عدد من المحافظات لتمثيل الفلاحين محليًا والدفاع عن مصالحهم، ضمن جهود الوزارة لدعم الريف المصري وتمكين العاملين بالقطاع الزراعي.

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وزير الزراعة دعم الاسمدة تجميع الألبان الثروة الحيوانية البتلو علاء فاروق

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