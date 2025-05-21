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ثقافة وفنون

عبيدة أمير تنتهي من تصوير كليبين في بودابست وعرضهما خلال أيام

المخرجة بتول عرفة
المخرجة بتول عرفة

انتهت المطربة عبيدة أمير، من تصوير كليبين غنائيين في مدينة بودابست، مع المخرجة بتول عرفة، حيث تقدم "بتول" لأول مرة كليبين عن قصة واحدة من جزئين لنفس المطربة.

كليب أغنية كام فراق وأغنية قلبي دليل  

الكليبان هما كليب أغنية "كام فراق" من كلمات إبراهيم محمد وألحان أحمد أنور وتوزيع الكشكى ومدير التصوير  أحمد عبد العزيز.

والثاني أغنية "قلبى دليل" كلمات خالد ڤرناس وألحان كريم فتحى وتوزيع إسلام غلاب مع مدير التصوير  أحمد عبد العزيز أيضا.

الكليبان "كام فراق" و"قلبي دليل" يجمعان بين الدراما والغناء، ويكملان بعضهما البعض، حيث تتناول الأغنية "كام فراق"، المعاناة التي تعيشها بطلة الحدوتة مع الغربة سواء من الوحدة والابتعاد عن الأهل أو التحديات الصعبة التي تواجهها في بلد أوروبية تختلف تمام على كل المستويات عن طبيعة البلدان العربية، والأغنية الثانية المتصلة بالأغنية الأولى تتناول قصة الحب التي تجمعها بحبيبها في الغربة وهى الصدفة التي تجمعهما سويا.

الكليبان يعرضان بشكل منفصل متصل الحدوتة الأولى تكمل الثانية، ويأتي العمل ضمن مشروع المخرجة بتول عرفة في التنقل بين البلدان والمحافظات المختلفة لتقديم صورة مغايرة عن الصور المعتادة في أغلب الكليبات وفي نفس الوقت تقدم دراما متميزة داخل الكليب وكأنه فيلم قصير.

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بتول عرفة المخرجة بتول عرفة ع بيدة أمير عبيدة أمير بودابست

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