تامر عاشور يكشف تفاصيل مشاركته في مهرجان موازين بالمغرب

كشف المطرب تامر عاشور عبر حسابه الشخصي على موقع الصور الشهير “إنستجرام" عن تفاصيل مشاركته في مهرجان موازين بالمملكة المغربية.

حفل تامر عاشور في مهرجان موازين

ونشر تامر عاشور بوستر الحفل، وعلق عليه قائلا: “متحمس جدًا بمشاركتي مع الجمهور المغربي العظيم في حفل مهرجان موازين يوم الثلاثاء ٢٤ يونيو ٢٠٢٥.. تحت رعاية صاحب الجلالة الملك محمد السادس”.

حفل تامر عاشور في عيد الربيع

وكان النجم تامر عاشور قد أحيا مؤخرا واحدة من أقوى حفلاته الغنائية ضمن احتفالات عيد الربيع في أحد النوادي الكبرى.

وقدم تامر عاشور خلال الحفل عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة خلال الحفل والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومنها خليني في حضنك، تيجي نتراهن وغيرهم من الأغاني الأخرى.

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