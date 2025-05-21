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اقتصاد

خبير اقتصادي: 70% من إيرادات مصر السنوية تذهب لسداد فوائد الديون

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي، مفاجأة صادمة بشأن حجم إيرادات الدولة المصرية التي تذهب سنويا لسداد فوائد الديون.

 

مشكلة مصر الجوهرية على مدار السنوات الطويلة

ولفت خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النيل للأخبار” إلى أن المشكلة الجوهرية التي كانت تُعاني منها مصر على مدار سنوات طويلة في التعليم هي عدم التوافق بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

 

وأكد أن هذه الفجوة بدأت الدولة في معالجتها بجدية من خلال مشاريع تعليمية جديدة وزيادة في عدد المدارس، حيث تم افتتاح عدد كبير منها خلال الأشهر الستة أو السبعة الماضية، لافتًا إلى أن مصر وفقًا للكثافة السكانية تحتاج إلى نحو 10 آلاف مدرسة جديدة، وهو رقم كبير تعي الدولة حجمه، وتسعى إلى تقليص الفجوة فيه.

 

نسبة فوائد الديون من إجمالي الإيرادات

وشدد على أن أحد أسباب تعثّر التعليم والصحة في مصر يعود إلى الضغط الذي تسببه خدمة الدين العام، حيث أشار إلى أن مصر تدفع بنحو 65% إلى 70% من إيراداتها السنوية لسداد فوائد الديون، ما يترك فقط حوالي 30% إلى 35% من الإيرادات لاستخدامها في مجالات التنمية، بما في ذلك التعليم والصحة.

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إيرادات مصر الديون فوائد الديون التعليم الصحة خدمة الدين

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