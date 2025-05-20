الصحة تغلق عيادة للتجميل وتركيب الشعر الصناعي بالعجوزة للعمل بدون ترخيص

أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة for ever young للتجميل وتركيب الشعر الصناعي، والكائنة بجزيرة العرب منطقة العجوزة، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.

تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه وردت عدة بلاغات لوزارة الصحة بقيام "محمد نبيل" بالدعاية لأنشطة العيادة المذكورة والظهور بمختلف وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي منتحلًا صفة طبيب، لافتًا إلى قيام إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة بالمرور على العيادة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بنتظيم عمل المنشآت الطبية.

وأضاف "عبدالغفار"، أنه بالمرور على المنشأة تبين عدم وجود أطباء، كما تم العثور على لافتات وروشتات تحمل اسم "محمد نبيل" منتحلًا بذلك صفة طبيب جلدية، كما تم العثور على أدوية مجهولة المصدر داخل المنشأة وجهازين ليزر غير مرخصين.

وأكد الدكتور هشام زكي، رئيس الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، غلق و"تشميع" العيادة للمرة الثانية في عنوانها الجديد، مشيرًا إلى أنه تم غلقها من قبل في شهر نوفمبر عام 2021 حيث كانت كائنة في شارع جول جمال بالمهندسين منطقة العجوزة.

ودعا "زكي"، المواطنين إلى ضرورة الاطلاع على ترخيص المراكز والعيادات الخاصة، وترخيص مزاولة المهنة للقائمين عليها قبل البدء في إجراءات العلاج، لضمان تلقيهم خدمة طبية آمنة، مؤكدًا الاستمرار في تنفيذ الحملات الرقابية حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

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