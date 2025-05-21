خبير يكشف السيناريو الأقرب للبنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماع الغد

كشف الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية المصرية للأمم المتحدة، عن توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه غدًا الخميس.

توقعات اسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي

وتوقع “الحسيني” خلال تصريحات تليفزيونية بقناة “النيل للأخبار”، قيام البنك المركزي خلال اجتماعه بخفض أسعار الفائدة بمعدل 2% “200 نقطة أساس”.

الهدف من خفض اسعار الفائدة

ولفت إلى أن قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة يعد بمثابة تحرك ضروري لتعزيز النمو وتحفيز الاستثمارات.



تقييم الديون المصرية بهدف تقليص القروض

واقترح “الحسيني” تشكيل لجنة وطنية لتقييم الديون المصرية، وهو اقتراح تم تبنيه بالفعل من قبل الحكومة، بهدف تقليص الاعتماد على القروض قصيرة الأجل التي وصفها بأنها "سرطان التنمية"، داعيًا إلى استبدالها بديون طويلة الأجل تمتد من 5 إلى 10 سنوات لتقليل عبء الفوائد وتحقيق وفرة مالية يمكن توجيهها لتحسين الخدمات في التعليم والصحة.

الإصلاحات النقدية والمالية

وأشار إلى أن الإصلاحات النقدية والمالية والإدارية التي أطلقها البنك المركزي المصري خلال الشهور الأربعة الماضية ساهمت في ضبط التضخم وتعزيز التحول الرقمي، موضحًا أن نسبة كبيرة من المواطنين أصبح لديهم محافظ إلكترونية أو حسابات بنكية، بعد أن كانت النسبة الأكبر تعتمد على الدفع النقدي فقط.

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