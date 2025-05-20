24 مايو، أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر

حددت المحكمة المختصة، جلسة 24 مايو الجاري، لنظر أولى جلسات محاكمة 5 متهمين في واقعة انفجار خط غاز أكتوبر بعد إحالتهم للمحاكمة الجنائية، والذي أودى بحياة 8 أشخاص خلال الأسبوع قبل الماضي.

وكانت قوات الحماية المدنية، سيطرت على الحريق الذي اندلع على طريق الواحات بالقرب من جامعة مدينة 6 أكتوبر، عقب تسريب غاز ناتج عن كسر في أحد خطوط الغاز، ما أسفر عن اشتعال عدد من السيارات وإصابة 13 أشخاص ومصرع 8 آخرين.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بعدد من سيارات الإطفاء فور تلقي البلاغ، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى مناطق مجاورة، مع تنفيذ عمليات التبريد لضمان عدم تجدد الاشتعال.

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