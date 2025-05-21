بعد موافقة الحكومة على إنشائها، تعرف على كليات جامعة مصر الجديدة وموقعها

وافق مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء جامعة خاصة جديدة، تحمل اسم جامعة مصر الجديدة، بمدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعية، على مساحة 76 ألف متر مربع، وتمتلكها مؤسسة أخبار اليوم.

كليات جامعة مصر الجديدة

تتكون جامعة مصر الجديدة عدد من الكليات، بلغ 4 كليات، هي كالتالي:

الصيدلة.

العلاج الطبيعي.

الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

علوم الإدارة.

الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة مصر الجديدة

تمنح جامعة مصر الجديدة درجات علمية متنوعة هي، الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه.

ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

أهداف جامعة مصر الجديدة

تهدف جامعة مصر الجديدة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر الجديدة

يشكل مجلس أمناء جامعة مصر الجديدة، من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.