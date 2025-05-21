الخميس 22 مايو 2025
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أخبار مصر

بعد موافقة الحكومة على إنشائها، تعرف على كليات جامعة مصر الجديدة وموقعها

جامعة مصر الجديدة،
جامعة مصر الجديدة، فيتو
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وافق مجلس الوزراء اليوم، على إنشاء جامعة خاصة جديدة، تحمل اسم جامعة مصر الجديدة، بمدينة السادس من أكتوبر بالمحور المركزي الصناعية، على مساحة 76 ألف متر مربع، وتمتلكها مؤسسة أخبار اليوم.

 

كليات جامعة مصر الجديدة

تتكون جامعة مصر الجديدة عدد من الكليات، بلغ 4 كليات، هي كالتالي:

  • الصيدلة.
  • العلاج الطبيعي.
  • الحاسبات والذكاء الاصطناعي.
  • علوم الإدارة.

الدرجات العلمية التي تمنحها جامعة مصر الجديدة 

تمنح جامعة مصر الجديدة درجات علمية متنوعة هي، الليسانس، والبكالوريوس، ودبلومات التخصص، والماجستير، والدكتوراه.

ويشترط للحصول على الدرجات العلمية والدبلومات أن يجتاز الطالب الامتحانات المقررة في اللوائح الداخلية الخاصة بشئون التعليم والطلاب والدراسات العليا في كل كلية أو وحدة بحثية.

أهداف جامعة مصر الجديدة 

تهدف جامعة مصر الجديدة إلى الإسهام في رفع مستوى التعليم العالي والبحث العلمي وتوفير التخصصات العلمية لإعداد المتخصصين والفنيين والخبراء في شتى المجالات، بما يحقق الربط بين أهدافها واحتياجات المجتمع المتطور.

 

تشكيل مجلس أمناء جامعة مصر الجديدة

يشكل مجلس أمناء جامعة مصر الجديدة، من بين المؤسسين وغيرهم، على أن يشارك في عضويته رئيس الجامعة ونخبة من كبار العلماء والأساتذة المتخصصين ومن ذوي الخبرة والشخصيات العامة.

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