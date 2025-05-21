رئيس الوزراء يعلن عن اكتشاف منجم كبير للذهب في مصر

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أنه تم ضخ استثمارات كبيرة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مضيفا أن العام الجاري يشهد حصد ثمار هذا الجهد بتوقيع عقود استثمارات أجنبية كبرى من كل بقاع العالم.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعاصمة الإدارية: مجلس الشيوخ اعتمد على خطة الموازنة الجديدة، وهي خطة تعافي من الأزمة الاقتصادية التي ألمت بمصر خلال العامين الماضيين، وتشهد تزايد الاستثمارات الخاصة والتي لن تقل عن 63% من حجم الاستثمارات والمشروعات، حوكمة وترشيد الإنفاق، نسعى لزيادة الاستثمارات الكلية في خطة الموازنة الي 3.5 تريليون جنيه، ونرصد نحو 1.16 تريليون جنيه للاستثمارات العامة، وخصصنا 700 مليار جنيه لقطاعات التنمية البشرية وخاصة التعليم والصحة.



وأكد: أن منجم السكري لا يزال به احتياطات تكفي لـ 10 سنوات مقبلة، حجم الذهب المستخرج من المنجم سيكون ضعف ما تم استخراجه خلال الـ 15 عاما الماضية.

وأشار “مدبولي”: “إحدي الشركات العالمية المسجلة لدينا أعلنت اليوم اكتشاف منطقة مناجم ذهب وهو كشف تجاري كبير للذهب، منجم كبير وضخم للذهب ويدعم الاقتصاد المصري”.



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