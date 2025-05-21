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الأرصاد تحذر من شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من الشبورة المائية الصباحية غدًا من الساعة الرابعة فجرًا وحتى السابعة صباحًا على الطرق السريعة والزراعية القريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.

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حالة الطقس غدا الثلاثاء 20- 05- 2025 في محافظة الفيوم


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس غدًا الخميس، ويسود  طقس رييعي مائل للحرارة إلى  حار على شمال البلاد  حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد  و شديد الحرارة على الجنوب، معتدل  ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية الغربية وعلى شمال الصعيد وشديد الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل  في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة  الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى:  20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 27

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى: 24

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:39

درجة الحرارة الصغرى:24

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