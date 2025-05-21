النيابة الإدارية تختتم ورشة عمل حول مخالفات البناء والتصالح

اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار الدكتور أيمن نبيل، اليوم الأربعاء، ورشة عمل متخصصة تحت عنوان "مخالفات البناء والتصالح فيها وإشكاليات اللوائح المخزنية"، والتي تم عقدها خلال الفترة من ١٩ - ٢١ مايو الجاري، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد (٢٥) عضوًا من أعضاء النيابات الإدارية بمحافظات قنا والأقصر وأسوان بمختلف الدرجات القضائية.

ورشة عمل عن مخالفات البناء وطرق التصالح

وقد استهلت الفعاليات بكلمة ألقاها المستشار الدكتور أيمن نبيل - مدير مركز التدريب القضائي، رحب من خلالها بالحضور، ونقل إليهم خالص تحيات المستشار رئيس الهيئة، وتمنياته بأن تكون هذه الورشة قد أتت بثمارها المرجوة، وحصل المتدربون على أكبر قدر من الاستفادة من المعلومات القانونية المتخصصة في قضايا مخالفات البناء والتصالح واللوائح المخزنية، وأكد مدير المركز خلال كلمته حرص المركز على تنفيذ توجيهات معالي المستشار/ رئيس الهيئة حيال تسليط الضوء على أبرز الإشكاليات المتعلقة بقضايا مخالفات البناء والتصالح فيها في ضوء أحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك من خلال تطبيقات عملية تساهم في تمكين القائمين على تحقيقات مثل هذا النوع من القضايا من تحقيق العدالة الناجزة.

هذا وقد تضمن البرنامج التدريبي لورشة العمل مجموعة من المحاضرات، جاءت وفق الترتيب الزمني التالي:

"إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور أشرف محمود - مدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية – القسم الخامس.

"دور وحدة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء"، وتفضل بإلقائها المستشار/ إبراهيم أبو زيد – عضو وحدة المتغيرات المكانية.

"المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح"، وتفضل بإلقائها المستشار/ أيمن النحال – بفرع الدعوى التأديبية لمستوى الإدارة العليا.

"أهم المبادئ القضائية في قضايا البناء"، وتفضل بإلقائها المستشار/ إبراهيم عكاشة – بمكتب فني المنصورة.

"مخالفة لائحة المخازن وعلاقتها بقانون التعاقدات الحكومية"، وتفضل بإلقائها المستشار الدكتور/ إبراهيم العسراوي – عضو إدارة التفتيش القضائي.

"فنيات إعداد مذكرة التصرف بشأن مخالفات البناء – قضايا عملية"، وتفضل بإلقائها المستشار/ هاني عبد الواحد – عضو إدارة التفتيش القضائي.

وفي ختام فعاليات اليوم، تم تسليم المتدربين شهادات اجتياز ورشة العمل.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية

المستشار محمد سمير

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