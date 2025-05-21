4 أسباب تقرب كريستيانو رونالدو من الانضمام لـ بوتافوجو البرازيلي، اللعب في كأس العالم للأندية بنظامه الجديد، علاقة صداقة واستثمارات في العقارات

أكدت تقارير صحفية برازيلية، أن نادي بوتافوجو دخل دائرة المنافسة على الفوز بتوقيع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي.

انتهاء عقد رونالدو مع النصر السعودي

وبات النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو محط اهتمام عدة أندية تشارك في كأس العالم للأندية، بالنظر إلى أنه لم يجدد عقده مع فريق النصر السعودي على الرغم من اقترابه من إنهاء ارتباطه قانونيا بالفريق في 30 يونيو المقبل.

وانضم رونالدو للنصر في يناير 2023، قادما من مانشستر يونايتد في صفقة انتقال حر، وبعد موسمين لم يحقق فيهما أي لقب جماعي، وتداولت أخبار عن رحيل وشيك عن صفوف الفريق حيث تلقى عروضا عدة من الهلال السعودي، فضلا عن دخول بوتافوجو البرازيلي والوداد المغربي وأندية أوروبية سباق التعاقد معه.

بوتافوجو ينجح في إقناع رونالدو بالتوقيع مع النادي

وأوردت صحيفة "أو جلوبو" البرازيلية أن فريق بوتافوجو نجح في إقناع كريستيانو رونالدو بالتوقيع للنادي في الفترة المقبلة التي تسبق مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2025.

وقالت الصحيفة إن 4 أسباب أساسية ستكون حاسمة تقرب كريستيانو رونالدو من حمل قميص بوتافوجو، أولها الأعمال والأنشطة التجارية في البرازيل، باعتبار أن عائلة نجم كرة القدم البرتغالي تملك استثمارات في مدينة بالنيريو كامبوريو مع شركة عقارات وأشغال عامة كبرى، وهي إحدى الشركات المسؤولة عن بناء ناطحات السحاب في المدينة البرازيلية.

أما العامل الثاني الذي يجعل رونالدو صاحب الـ (40 عاما) قريبا من فريق بوتافوجو هو علاقة الصداقة الوطيدة بين اللاعب وأليكس تيليس الظهير الأيسر لفريق بوتافوجو.

وكان تيليس لعب جنبا إلى جنب مع رونالدو في نادي النصر السعودي، ويملك علاقة جيدة بالقائد الحالي للنصر.

وأضافت صحيفة "أو جلوبو" أن السبب الثالث سيكون على الأرجح مساهما في قبول رونالدو عرض نادي بوتافوجو وهو رئيس النادي جون تيكستور.

وزار رجل الأعمال الأمريكي، الذي يملك نادي بوتافوجو وأندية أخرى في العالم من بينها ليون الفرنسي، مدينة الرياض ونادي النصر السعودي في بداية العام 2025 لعقد اجتماعات ورؤية المرافق في ملعب الأول بارك.

وكانت زيارة تيكستور في أبريل الماضي من أجل عقد شراكة مع النصر وفق ما أكده الرئيس التنفيذي لنادي النصر ماجد الجمعان؛ ما يعني أن التعاقد مع رونالدو في الفترة المقبلة قد يكون أسهل مقارنة مع أندية أخرى تطارد النجم البرتغالي.

كما أن السبب الرابع يتمثل في رغبة كريستيانو رونالدو في الظهور بالنسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 الذي يقام بالنظام الجديد لأول مرة، ويشارك فيه 32 فريقا.

4 أندية برازيلية في كأس العالم للأندية 2025

وسيكون نادي بوتافوجو أحد 4 أندية من البرازيل تخوض كأس العالم للأندية 2025، التي تبدأ في الولايات المتحدة الأمريكية يوم 15 يونيو وتستمر حتى 13 يوليو المقبلين.

مجموعة بوتافوجو في كأس العالم للأندية

ويلعب بوتافوجو في المجموعة الثانية بمونديال الأندية مع أندية أتلتيكو مدريد الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي وسياتل ساوندرز الأمريكي.

رونالدو سيلعب حتى سن الخمسين من عمره

كشف البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، عن مفاجأة بشأن موعد اعتزاله كرة القدم، بعد خضوعه لاختبارات دقيقة، أجريت لقياس مؤشرات الصحة واللياقة البدنية.

وكشفت صحيفة “صن” البريطانية أن رونالدو خضع لاختبارات لقياس مؤشرات الصحة واللياقة البدنية، أظهرت أن حالته الجسدية تعادل حالة شاب في أواخر العشرينات، ما يعكس انضباطه الصارم ونمط حياته الرياضي الصارم على مدار عقدين من الزمن.

وأضافت الصحيفة أن عمر رونالدو البيولوجي لا يتجاوز 28.9 عامًا، أي أقل بـ11 عامًا من عمره الحقيقي الذي بلغ 40 عامًا.

وأكدت الصحيفة أن رونالدو قال عند استلامه نتائج التحاليل: "لا أستطيع أن أصدق أنها جيدة جدًا. 28.9!، هذا يعني أنني سألعب كرة القدم لمدة عشر سنوات أخرى."

وفي حال تحقق هذا الوعد، فإن رونالدو يواصل مسيرته حتى سن الخمسين، في وقت يعتقد فيه الكثيرون أن بلوغ الأربعين هو بداية النهاية لأي لاعب كرة قدم، مهما بلغت نجوميته.

يُذكر أن كريستيانو رونالدو خاض أكثر من 1000 مباراة في مسيرته الاحترافية، وسجّل 792 هدفًا، وتُوّج بعدد لا يُحصى من البطولات الفردية والجماعية، ليواصل بذلك كتابة واحدة من أكثر قصص النجاح والإصرار إثارة في تاريخ الرياضة.

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