رحيل حارس الهلال السعودي قبل كأس العالم للأندية

اقترب محمد العويس حارس مرمى الهلال السعودي، من الرحيل عن ناديه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، ليخرج من قائمة الفريق خلال كأس العالم للأندية 2025.

ويتأهب نادي الهلال السعودي، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقررة إقامتها في يونيو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية، بنسختها الأولى التي تُقام بالنظام الجديد بمشاركة 32 فريقًا.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" إن محمد العويس أتمَّ اتفاقه مع نادي العُلا للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع نادي الهلال، وأن هذا التعاقد يأتي في ظل توجه رابطة دوري يلو إلى اعتماد الحراس السعوديين فقط ابتداءً من الموسم المقبل 2025-2026، مما يجعل من ضم العويس إضافةً كبيرة للنادي.

وشارك العويس مع الهلال هذا الموسم في 3 مباريات فقط: واحدة في الدوري، وأخرى في كأس الملك، والثالثة في دوري أبطال آسيا للنخبة، نجح خلالها في الحفاظ على نظافة شباكه.

ويلعب الهلال في المجموعة الثامنة والأخيرة من مونديال الأندية، إلى جانب كل من ريال مدريد الإسباني، وباتشوكا المكسيكي، وريد بول سالزبورج النمساوي.

موعد مباراة الهلال والوحدة في الدوري السعودي

فيما يواجه فريق الهلال السعودي نظيره الوحدة، اليوم الأربعاء، ضمن الجولة 33 من منافسات الدوري السعودي، والتي ستقام على ستاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية.

ويقع الهلال في وصافة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 71 نقطة، بفارق 6 نقاط عن المتصدر الاتحاد.

في المقابل، يسعى فريق الوحدة إلى الابتعاد عن منطقة الخطر والهبوط، إذ يحتل المركز 15 في جدول الترتيب، برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن مراكز الهبوط بجدول ترتيب دوري روشن.



موعد مباراة الهلال السعودي ضد الوحدة



من المقرر أن تقام مباراة الوحدة والهلال اليوم الأربعاء 21 مايو 2025 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباشر لمباراة الهلال ضد الوحدة

ويمكنك مشاهدة مباراة الهلال ضد الوحدة مباشر، عن طريق شبكة قنوات SSC السعودية صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات روشن، وبالأخص على شاشة SSC SPORT Extra HD1.

وكلفت قناة SSC SPORT Extra HD1 المعلقين جعفر الصليح ومحمد حسين بمهمة التعليق على مباراة الوحدة والهلال .

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