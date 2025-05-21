هيئة البترول تحتفل بتحقيق 110 آلاف برميل من السوائل يوميا

احتفلت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أيوك اليوم بتحقيق إنتاج إجمالي يتجاوز 110,000 برميل من السوائل البترولية يوميًا من خلال الشركتين المشتركَتين بتروبل وعجيبة، ويرجع ذلك الي النجاحات الأخيرة في عمليات بدء تشغيل الآبار الجديدة، والصيانة باستخدام الحفارات، والتدخلات غير الحفرية.

نجاحات بترولية جديدة

تجاوز الإنتاج من منطقة التزام سيناء 60,000 برميل نفط يوميًا، وهو مستوى لم يتحقق منذ عام 2023. ويرجع هذا الإنجاز بشكل رئيسي إلى التشغيل الناجح لبئر غرب فيران-2، بإنتاج محتمل يبلغ نحو 4,000 برميل نفط يوميًا، بالإضافة إلى النتائج الإيجابية لحملات الصيانة البرية والبحرية الأخيرة. وتعد هذه النتائج شهادة على التزام وكفاءة شركة بتروبل وشركائها أيوك والهيئة المصرية العامة للبترول.

كما شهدت مناطق التزام عجيبة في الصحراء الغربية مساهمة إنتاجية كبيرة خلال الأسابيع الماضية، تجاوزت 30,000 برميل نفط يوميًا، مدفوعة بتشغيل آبار جديدة مثل Mel-123 وSMel-C4، إلى جانب عمليات صيانة ناجحة وتدخلات غير حفرية على آبار MWD-8 وZahra-7، بإجمالي زيادة بلغت حوالي 4,000 برميل نفط يوميًا، مع إنتاج غاز مصاحب يتجاوز 5 مليون قدم مكعب يوميًا. وتواصل عجيبة وشركاؤها أيوك والهيئة المصرية العامة للبترول تعظيم النهج المتجدد الخاص بنماذج الخزانات الجيولوجية المتقدمة والالتزام الثابت من خلال العمل الجماعي المتكامل.

هذا تؤكد هذه الإنجازات فعالية استراتيجية تحسين الأصول، والالتزام القوي بالحفاظ على أداء إنتاجي مرتفع مناطق الالتزام المختلفة.

استعادة الآبار المتوقفه



وكان أحد العوامل الحاسمة هو الاستخدام الواسع للتقنيات المبتكرة التي ساهمت في استعادة إنتاج الآبار المتوقفة منذ فترة طويلة والتي كانت تُعتبر غير مجدية بالوسائل التقليدية.

بالإضافة إلى ذلك، تستفيد أيوك من مساهمة قوية في إنتاج المكثفات من خلال شركاتها المشتركة، وكذلك إنتاج النفط من أصولها غير المشغَّلة، بما يضيف حوالي 20,000 برميل سوائل يوميًا، ليصل إجمالي إنتاجها إلى أكثر من 110,000 برميل من السوائل يوميًا، مع التزام كامل بالحفاظ على هذا الزخم وتعزيز الأداء المستقبلي للأصول.

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