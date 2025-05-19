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استمرار إتاحة تسجيل الرغبات للمتقدمين لوظائف معلم مساعد رياضيات حتى 21 يونيو

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية ,فيتو
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 أعلن المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، استمرار إتاحة تسجيل الرغبات بالمحافظات المتاحة أمام الناجحين في الامتحان الإلكتروني للجهاز من المتقدمين في مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حتى 21 يونيو المقبل، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية

وقال رئيس الجهاز: "إن هذا ذلك يأتي في إطار إتاحة سعة من الوقت أمام المتقدمين الذين نجحوا في الامتحان الإلكتروني للجهاز ولكن ترتيبهم بين الناجحين تجاوز العدد المطلوب لشغل الوظائف المعلن عنها بمحافظته، حيث سيمنحهم الجهاز الفرصة في التأهل للمرحلة التالية من المسابقة ولكن في إحدى المحافظات الأخرى التي لم تستكمل عدد الوظائف المطلوب شغلها، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة أمام من يقدم تظلم من هؤلاء الناجحين ولم يسفر تظلمه عن أحقيته في تغيير نتيجته؛ لتسجيل رغباته إذا أراد".

 

وأشار إلى أن الجهاز أتاح أمام هذا المتقدم حرية اختيار محافظة من المحافظات المتاحة التي لم يستكمل بها العدد المطلوب، على أن يقوم وفقًا لرغباته بترتيب المحافظات التي ستتاح له على موقع بوابة الوظائف الحكومية.

جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعلن يوم 7 مايو الماضي عن نتيجة الامتحان الإلكتروني للمتقدمين في هذه المسابقة، كما أعلن أيضا عن الآلية الجديدة لإعلان النتيجة، واتاح التظلم من اليوم التالي لإعلان النتيجة الموافق 8 مايو ولمدة أسبوعين، كما أتاح أيضا البدء في تسجيل الرغبات للناجحين في الامتحان الإلكتروني ولم يصبهم الدور ضمن العدد المطلوب في محافظاتهم، ليقوموا بتسجيل رغباتهم في محافظات أخرى بدءًا من يوم 8 مايو حتى 21 يونيو المقبل

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